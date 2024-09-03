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Военный из Запорожья из-за отказа в отпуске сбежал со службы — что решил суд

3 сентября 2024 07:21
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Как суд наказал военнослужащего из Запорожья, который сбежал со службы из-за невозможности взять отпуск
Судья. Фото иллюстративное: styknews.info
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Военнослужащий из Запорожья сбежал со службы и вернулся к гражданской жизни. Причиной такого поступка стал отказ командира предоставить бойцу отпуск.

Об этом говорится в приговоре, который Шевченковский районный суд города Запорожья вынес 29 июля.

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Детали дела

Согласно материалам суда, обвиняемый 18 сентября 2023 года покинул место службы. Задержать беглеца удалось только 8 апреля текущего года. В течение почти семи месяцев он жил как гражданский.

По словам фигуранта, на такой шаг он решился из-за того, что после контузии хотел взять отпуск, однако командир ему в этом отказал. Осознав, что законным образом отпуск не получит, солдат вернул бронежилет и автомат, после чего самовольно вернулся домой.

После побега подсудимый работал на строительстве.

Решение суда

Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Нарушителя признали виновным и приговорили к пяти годам лишения свободы.

В течение 30 дней со дня вынесения приговора судебное решение можно было обжаловать путем подачи апелляции. На данный момент обвиняемый уже не имеет такого права, потому что приговор вступил в законную силу.

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