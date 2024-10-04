Движение VETERANKA запускает чат-бот для женщин, желающих вступить в СОУ

Женщины военные. Иллюстративное фото: ОП

Движение VETERANKA представило новый чат-бот, созданный специально для женщин, желающих присоединиться к Силам обороны Украины. Он получил название Recruitment guide bot.

Об этом стало известно со страницы движения в Instagram.

Читайте также:

Чат-бот для женщин

Чат-бот поможет женщинам ориентироваться в ряде важных вопросов, таких как:

Как присоединиться к конкретному подразделению?

Какие различия между службой по мобилизации и контракту?

Как проходит подготовка в учебных центрах?

Чат-бот предоставляет информацию о подготовке к службе, основам тактической медицины, а также предлагает перечень платформ для поиска военных вакансий и ответы на юридические вопросы. Вы также сможете ознакомиться с реальными историями женщин-защитниц, которые поделятся своим опытом мобилизации и службы в армии.

Чат-бот создан женщинами для женщин. Как сообщают авторы, там вы найдете материалы, посвященные женскому здоровью в условиях фронта, а также чеклисты гигиенических средств и медикаментов, которые следует иметь при себе.

Кроме того, движение VETERANKA объяснили, как реагировать на ситуации сексуальных притязаний или насилия.

Чат-бот Recruitment guide bot. Фото: VETERANKA

Чат-бот Recruitment guide bot. Фото: VETERANKA

Чат-бот Recruitment guide bot. Фото: VETERANKA

Чат-бот Recruitment guide bot. Фото: VETERANKA

Чат-бот Recruitment guide bot. Фото: VETERANKA 1/5 ​ 5

Ранее мы сообщали, какие должности чаще всего занимают женщины в ВСУ.

Напомним, мы писали, кого в октябре 2024 года будут в первую очередь мобилизовать в ряды ВСУ.

Также мы информировали, сколько будут платить военным в Украине с 1 октября 2024 года.