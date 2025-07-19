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Главная Штаб В "Азов" ищут аналитиков разведки — платят высокую зарплату

В "Азов" ищут аналитиков разведки — платят высокую зарплату

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 03:26
Работа в Азове - какие условия предлагают аналитикам разведки
Украинский военный запускает дрон. Фото: Генштаб ВСУ

Бригада спецназначения "Азов" ищет специалистов на должность аналитиков разведки. Потенциальным кандидатам надо уметь уверенно пользоваться компьютером, иметь навыки программирования, опыт в IT и не только. За выполнение поставленных задач будут платить от 27 до 127 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована в среду, 16 июля, на сайте поиска работы Work.ua

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Вакансия аналитика разведки в бригаде "Азов". Фото: скриншот

Согласно информации в вакансии, в обязанности аналитиков разведки будет входить:

  • анализ разведывательных данных воздушной разведки, радиоразведки, оперативных источников;
  • учет и ведение служебной документации;
  • контроль и обеспечение работы отдела секции разведки.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

  • навыки работы с электронными таблицами, текстовыми редакторами;
  • навыки программирования на любом языке, или опыт работы в ИТ и/или опыт системного администрирования, построения локальных сетей будет существенным преимуществом;
  • опыт работы с радиостанциями, SDR приемниками, установка антенн радиосвязи;
  • опыт OSINT;
  • является уверенным пользователем ПК;

Зато бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:

  • официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих;
  • возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.

Напомним, что кроме этой вакансии, в "Азове" нужны водители медицинского пункта. В частности, надо умело и уверенно управлять техникой.

Также мы писали, что бригада ищет людей на должность водителя-заправщика. Потенциальные кандидаты должны иметь опыт работы на АЗС.

ВСУ работа деньги бригада "Азов" зарплата война в Украине
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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