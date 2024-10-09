Заочные повестки по почте – когда они считаются врученными

Мужчина ищет повестку в почтовом ящике. Фото иллюстративное: gsminfo.com.ua

В Украине ТЦК и СП начали посылать первые повестки Укрпочтой. До этого документ считался врученным даже если военнообязанный не держал его в руках. Однако правительство приняло важное постановление о заочных повестках, которое урегулирует этот вопрос.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №1147 от 8 октября.

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В документе, появившемся на сайте Кабмина указано, что заочные повестки, присланные по почте, должны поступать заказными письмами с пометками "Повестка дня ТЦК", "Вручить лично".

Если военнообязанный лично не заберет такую повестку, тогда ему могут позвонить работники почты или положить в почтовый ящик сообщение о поступлении письма с пометкой "Повестка ТЦК".

Если за три дня повестку не заберут, работники почты должны сделать отметку "адресат отсутствует по указанному адресу" с подписью и печатью. После этого документ будет возвращен в ТЦК и тогда повестка будет считаться врученной.

Постановление Кабмина о "заочных" повестках. Фото: скриншот из документа

Первыми повестку по почте могут получить военнообязанные, чьи обновленные данные уже известны. Письма поступают на адреса, указанные через "Резерв+", или при обновлении данных любым другим способом.

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