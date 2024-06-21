Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow Во Львовской области судили офицера ТЦК, незаконно воровавшего чужие данные — как его наказали arrow

Во Львовской области судили офицера ТЦК, незаконно воровавшего чужие данные — как его наказали

21 июня 2024 10:31
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Воровал персональные данные украинцев — на Львовщине судили чиновника ТЦК СП
Судебное заседание. Фото иллюстративный: nikcenter.org
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Перемышлянский райсуд Львовской области признал виновным работника районного ТЦК СП в том, что военком незаконно воровал персональные данные из закрытых баз данных. Судьи оштрафовали его на 1700 гривен.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на вердикт суда.

Читайте также:

Суд оштрафовал военнослужащих за кражу персональных данных

Как свидетельствует вердикт суда, в апреле прошлого года военком незаконно копировал информацию по персональным данным и месту прохождения службы военнослужащих, которым предоставили статус участника боевых действий.

Его обвинили в незаконном копировании информации, хранящейся в информационных системах. На судебное заседание военком не пришел, но вместе с тем подал заявление о признании своей вины.

Судья признал военного виновным в административном правонарушении, оштрафовав его на 1700 грн и обязав уплатить 605 грн судебного сбора.

Постановление можно обжаловать в порядке апелляции.

Суды над ТЦК СП — последние новости

Напомним, ранее Ивано-Франковский городской суд оштрафовал на 51 тысячу гривен военкома, который за 500 долларов выписал двум мужчинам фальшивые повестки, благодаря которым те игнорировали проверки на блокпостах региона.

В то же время Тернопольский окружной административный суд признал виновным военкома, который призвал к ВСУ украинца-студента зарубежного ВУЗа, однако в удовлетворении остальных исковых требований отказал.

А также в Черновицкой области к трем годам лишения свободы приговорили военнослужащего ТЦК, который отказывался работать в военкомате, поскольку считал его место на передовой, а не в центре комплектования.

Львов
кража
Верховный суд
Украина
личные данные
Криминал
ТЦК и СП

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту