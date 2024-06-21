Воровал персональные данные украинцев — на Львовщине судили чиновника ТЦК СП

Судебное заседание. Фото иллюстративный: nikcenter.org

Перемышлянский райсуд Львовской области признал виновным работника районного ТЦК СП в том, что военком незаконно воровал персональные данные из закрытых баз данных. Судьи оштрафовали его на 1700 гривен.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на вердикт суда.

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Как свидетельствует вердикт суда, в апреле прошлого года военком незаконно копировал информацию по персональным данным и месту прохождения службы военнослужащих, которым предоставили статус участника боевых действий.

Его обвинили в незаконном копировании информации, хранящейся в информационных системах. На судебное заседание военком не пришел, но вместе с тем подал заявление о признании своей вины.

Судья признал военного виновным в административном правонарушении, оштрафовав его на 1700 грн и обязав уплатить 605 грн судебного сбора.

Постановление можно обжаловать в порядке апелляции.

Суды над ТЦК СП — последние новости

Напомним, ранее Ивано-Франковский городской суд оштрафовал на 51 тысячу гривен военкома, который за 500 долларов выписал двум мужчинам фальшивые повестки, благодаря которым те игнорировали проверки на блокпостах региона.

В то же время Тернопольский окружной административный суд признал виновным военкома, который призвал к ВСУ украинца-студента зарубежного ВУЗа, однако в удовлетворении остальных исковых требований отказал.

А также в Черновицкой области к трем годам лишения свободы приговорили военнослужащего ТЦК, который отказывался работать в военкомате, поскольку считал его место на передовой, а не в центре комплектования.