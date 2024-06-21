Воровал персональные данные украинцев — на Львовщине судили чиновника ТЦК СП

Во Львовской области судили офицера ТЦК, незаконно воровавшего чужие данные — как его наказали
Перемышлянский райсуд Львовской области признал виновным работника районного ТЦК СП в том, что военком незаконно воровал персональные данные из закрытых баз данных. Судьи оштрафовали его на 1700 гривен.
Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на вердикт суда.
Суд оштрафовал военнослужащих за кражу персональных данных
Как свидетельствует вердикт суда, в апреле прошлого года военком незаконно копировал информацию по персональным данным и месту прохождения службы военнослужащих, которым предоставили статус участника боевых действий.
Его обвинили в незаконном копировании информации, хранящейся в информационных системах. На судебное заседание военком не пришел, но вместе с тем подал заявление о признании своей вины.
Судья признал военного виновным в административном правонарушении, оштрафовав его на 1700 грн и обязав уплатить 605 грн судебного сбора.
Постановление можно обжаловать в порядке апелляции.
Суды над ТЦК СП — последние новости
Напомним, ранее Ивано-Франковский городской суд оштрафовал на 51 тысячу гривен военкома, который за 500 долларов выписал двум мужчинам фальшивые повестки, благодаря которым те игнорировали проверки на блокпостах региона.
В то же время Тернопольский окружной административный суд признал виновным военкома, который призвал к ВСУ украинца-студента зарубежного ВУЗа, однако в удовлетворении остальных исковых требований отказал.
А также в Черновицкой области к трем годам лишения свободы приговорили военнослужащего ТЦК, который отказывался работать в военкомате, поскольку считал его место на передовой, а не в центре комплектования.
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