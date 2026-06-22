Россия начала летнее наступление на фронте, неся огромные потери

Военнослужащие ВСУ. Фото: Андрей Андриенко/Пресс-служба 65-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Российские оккупационные войска вступили в активную фазу летней наступательной кампании на фронте и резко увеличили количество ежедневных штурмов. Но даже несмотря на массовое использование авиабомб и беспилотников, попытки врага захватить новые позиции пока безуспешны из-за мощного сопротивления Вооруженных сил Украины.

Об этом в эфире Ранок.LIVE эксклюзивно рассказал военнослужащий 54-й отдельной механизированной бригады Сергей Луговик.

Россияне безуспешно штурмуют несколько направлений фронта с большими потерями

Рост активности оккупантов фиксируется еще со второй половины мая и на протяжении всего июня. Если в апреле и в начале мая противник совершал менее десятка атак в день, то сейчас этот показатель значительно вырос.

«За прошедшие сутки зафиксировано 16 попыток врага атаковать позиции Вооруженных сил Украины», — подчеркнул представитель 54-й ОМБр.

Главными целями сухопутных маневров армии РФ стали населенные пункты Каленики, Закитное, Ризниковка, Пискуновка, Кривая Лука и Рай-Александровка. Российские войска в основном пытаются захватить доминирующие высоты, однако сталкиваются с очень эффективным украинским сопротивлением.

«Мы можем сделать вывод, что враг начал свою так называемую летнюю наступательную кампанию, но все его попытки занять более выгодные позиции, так называемые высоты, оказываются тщетными», — добавил Луговик.

Не добиваясь успехов на земле, Россия усиливает давление с воздуха. Для этого враг применяет управляемые и фугасные авиабомбы, а также ударные беспилотники. Одновременно агрессор пытается установить контроль над воздушным пространством, однако подразделения украинской ПВО надежно прикрывают небо.

Под постоянными вражескими ударами оказывается не только фронт, но и тыловые города. От атак серьезно страдают Славянск, Краматорск и Николаевка. Кроме того, противник целенаправленно пытается нарушить пути снабжения. Под угрозой оказалась как логистика передовой, обеспечивающая ротацию и потребности подразделений на линии фронта, так и более глубокие маршруты снабжения в Краматорск и Славянск.

Параллельно с боевыми действиями оккупанты ведут психологическую войну. По словам военного, россияне проводят пропагандистские кампании, подобные тем, что устраивали до 9 мая. Несколько дней назад над Славянском они даже разбросали свои агитационные листовки.

«Поэтому все усилия врага направлены на то, чтобы как-то сдвинуть эту патовую для него ситуацию с мертвой точки, но все эти попытки обходятся дорого», — сообщил военный.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, несмотря на непрерывные попытки российских войск продолжать наступательные действия в Харьковской области, на отдельных участках фронта их активность постепенно снижается.

Впрочем, украинские защитники эффективно сдерживают натиск, выявляя и уничтожая силы противника ещё до начала новых атак. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте перед заседанием министров обороны в Брюсселе призвал союзников обеспечить бесперебойные поставки вооружения Киеву, подчеркнув, что именно постоянная поддержка позволит ВСУ удержать тактическое преимущество.

Также Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия окончательно утратила инициативу на отдельных направлениях. Благодаря удачным контрмерам украинские военные за месяц освободили на 100 квадратных километров больше территории, чем сумел захватить враг, а в целом с начала года деоккупировано уже более 600 кв. км.

По данным высокопоставленного чиновника в НАТО, общие потери армии РФ в Украине уже достигли 1,45 миллиона военнослужащих, включая около полумиллиона безвозвратных жертв. Ежемесячный уровень потерь личного состава оккупантов стабильно держится на отметке в 30–35 тысяч человек.