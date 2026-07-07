Кремлевский диктатор Владимир Путин на параде. Фото: российские СМИ

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Российское командование отправляет новобранцев в бой на передовую практически сразу после заключения договоров с Минобороны РФ, в результате чего некоторые российские бойцы попадают в украинский плен уже через несколько дней или неделю после получения статуса контрактника. В то же время среди вражеского личного состава периодически встречаются и хорошо подготовленные штурмовики, способные эффективно сбивать беспилотники из стрелкового оружия.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал старший сержант роты БпАК 1-го мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады с позывным "Викинг".

Кремль практически сразу отправляет на войну контрактников без надлежащей подготовки

Старший сержант роты беспилотных авиационных комплексов (БпАК) с позывным «Викинг» отметил, что скорость ликвидации оккупантов напрямую связана с их мобильностью и намерениями продвигаться в сторону украинских позиций.

"Это зависит от того, как быстро он ходит и бегает. Если он будет слишком медленно к нам идти, то, конечно, он проживет чуть дольше. Чем быстрее он придет, тем быстрее он уедет уже, скажем так, на удобрения для наших земель. Потому что бывало, что наши ребята брали в плен этих оккупантов, а контракты они подписывали за пару дней до этого, за неделю до этого. То есть он пришел, им там что-то показали, они изучили — и все, до свидания", — рассказал боец.

По его словам, весь процесс от момента призыва россиянина на военную службу до его появления на передовой занимает минимум времени, которое тратится лишь на поверхностный инструктаж.

Наряду с плохо обученными бойцами украинским защитникам приходится противостоять и высококвалифицированным подразделениям врага. На отдельных участках фронта Силы обороны нередко сталкиваются с подготовленными российскими бойцами, владеющими специфическими навыками борьбы с авиатехникой.

«Викинг» подчеркнул, что такие военные представляют особую угрозу для расчетов БПЛА из-за умения уничтожать беспилотники из автоматов. Появление таких бойцов в рядах российских штурмовиков заставляет украинских операторов тратить значительно больше ударных дронов и технических ресурсов на уничтожение одной цели.

"И, как ребята замечают, попадаются уже прямо какие-то подготовленные штурмовые группы, которые уже знают, как сбивать дроны. То есть бывает так, что один из них просто сбивает 2–3 FPV из автомата на большой дальности. То есть, видно, что это тренированные ребята. Это редкость, но бывает. То есть, на них приходится задействовать больше нашего набора оборудования", — резюмировал старший сержант 58-й ОМПБр.

Новини.LIVE сообщали, что общие потери российских войск в войне против Украины достигли, по минимальным подсчётам, около 1,45 миллиона военнослужащих. По текущим оценкам, ежемесячно оккупационная армия теряет от 30 до 35 тысяч человек.

Несмотря на высокую боевую активность врага на востоке и севере Украины, Силы обороны за последние три года сумели в десятки раз расширить эффективную зону уничтожения противника. Благодаря стремительному развитию беспилотных систем, которые теперь позволяют наносить удары по российской логистике на расстоянии сотен километров, захватчики были вынуждены отвести свою боевую технику как минимум за 40-километровую линию от передовой.

Кроме того, украинские военные фиксируют признаки нарастающих проблем с обеспечением оккупационных сил. В частности, на отдельных направлениях фронта нехватка топлива уже напрямую влияет на оперативную работу российских подразделений.