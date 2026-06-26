Россия запустила 189 дронов и семь ракет: как отработала ПВО

Боец мобильно-огневой группы ПВО. Фото: ВВС ВСУ

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

В ночь на 26 июня российские войска нанесли массированный воздушный удар по Украине, запустив семь баллистических ракет «Искандер-М» и 189 беспилотников различных модификаций. Зафиксированы попадания в 12 различных точках в нескольких регионах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет Командования Воздушных сил ВСУ.

Россия применила баллистические ракеты и дроны 25 и 26 июня

Российская армия применила семь баллистических ракет «Искандер-М», которые были нацелены на Киевскую и Полтавскую области. Эти ракеты враг запускал с территории Брянской и Курской областей РФ. Одновременно с ракетами воздушное пространство атаковали 189 ударных беспилотников. Среди них были зафиксированы обычные и реактивные«Шахеды», аппараты типов«Гербера» и«Италмас», а также дроны-имитаторы«Пародия», предназначенные для перегрузки нашей противовоздушной обороны.

Статистика сбитых целей. Фото: Воздушные силы ВСУ

Защитникам неба удалось ликвидировать или обезвредить средствами РЭБ 177 воздушных целей. В этот перечень вошли три баллистические ракеты «Искандер-М» и 174 беспилотника различных типов.

Вместе с тем военные зафиксировали прилеты четырёх баллистических ракет и 11 ударных дронов. Кроме того, ещё в шести местах зафиксировали падение обломков от сбитых российских аппаратов.

Новини.LIVE сообщали о последствиях российских ударов по Украине в ночь на 26 июня. Так, вражеский ударный дрон попал прямо в крышу девятиэтажного жилого дома в Сумах. На месте попадания на большой площади крыши разразился масштабный пожар.

Параллельно под ударом оказался и Запорожье, где в результате вражеского обстрела был серьезно разрушен и загорелся частный дом. Спасатели быстро потушили пламя, но во время этой ночной атаки получила травму местная жительница, которой уже оказали необходимую медицинскую помощь.