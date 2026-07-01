Россия атаковала Украину с помощью новых типов дронов и Искандера

Работа мобильно-огневых групп. Иллюстративное фото: ВВС ВСУ

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

В ходе российской атаки по состоянию на утро 1 июля Силы обороны Украины сбили российскую управляемую авиационную ракету Х-59 и 130 беспилотников различных модификаций. Россияне запустили по украинским регионам в общей сложности 151 дрон и баллистические ракеты из Крыма, при этом противовоздушная оборона продолжает отражать воздушное нападение, поскольку несколько вражеских БПЛА до сих пор находятся в воздушном пространстве страны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

Сколько дронов и ракет сбила ПВО Украины за сутки

Для ударов по украинским городам оккупанты задействовали различные типы оружия, выпустив в общей сложности 151 беспилотный летательный аппарат, одну управляемую авиационную ракету Х-59 и одну баллистическую ракету«Искандер-М».

Запуски вражеских БПЛА осуществлялись с нескольких направлений, в частности из российских городов Брянск, Курска, Миллерово, Орела,Приморско-Ахтарска, а также с временно оккупированных территорий Донецкой области и из района Гвардейского в аннексированном Крыму. С крымского направления противник направил и баллистическую ракету, тогда как авиационную Х-59 выпустил из акватории Чёрного моря.

Статистика сбитых ракет. Фото: Воздушные силы ВСУ

По предварительным подсчётам военных, обнародованным в 07:30, защитникам удалось сбить или подавить с помощью средств РЭБ управляемую ракету Х-59 и 130 вражеских дронов. Противовоздушная оборона действовала в северных, восточных и южных регионах страны.

Среди обезвреженных и запущенных беспилотников зафиксированы не только привычные дроны типа Shahed, но и аппараты «Гербера»,«Италмас», а также специальные дроны-имитаторы «Пародия» и другие новые модификации.

Несмотря на эффективную работу защитников неба, 17 ударным беспилотникам удалось прорваться, были зафиксированы попадания в 16 точках страны. Кроме того, последствия падения обломков сбитых воздушных целей зафиксированы ещё в четырёх местах.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, в Днепропетровской области в результате обстрелов со стороны россиян были уничтожены пять автозаправочных станций. В результате атак за прошедшие сутки была убита одна женщина, трое получили ранения.

Между тем Силы обороны Украины продолжают уничтожать на территории России объекты, способствующие атакам на территорию нашего государства. Так, 30 июля президент Владимир Зеленский подтвердил успешный удар по центру космической связи на территории Московской области.