Россия атаковала Украину 219 дронами и ракетами: удалось сбить 179

Мобильно-огневая группа. Фото: Сухопутные войска ВСУ

Александр Шорохов Редактор

В ночь на 9 августа Россия атаковала Украину 219 беспилотниками и ракетами различных типов. Силы противовоздушной обороны сбили и нейтрализовали 17 воздушных целей. При этом зафиксировано попадание ударных дронов в 22 населенных пунктах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию Командования Воздушных сил ВСУ.

Обстрел Украины 9 августа: результаты работы сил ПВО

В ночь на 9 августа, начиная с 18:00 2 августа, российские войска атаковали Украину баражирующими боеприпасами «Бандероль» и 202 ударными беспилотниками. Среди них — Shahed (в частности, реактивные), «Гербера», «Италмас» и дроны-имитаторы «Пародия».

Основное направление удара было нацелено на Одесскую область.

Кроме того, противник атаковал Одесскую область баллистическими, противокорабельными и противорадиолокационными ракетами: «Искандер-М»/«С-400», «Оникс», Х-31П.

Запуски осуществлялись из районов Брянска, Курска, Миллерова, Орла, Шаталова на территории РФ, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского в АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30 украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 174 вражеских беспилотника, а также 5 барражирующих боеприпасов «Бандероль» на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксированы попадания ракет и ударных БПЛА в 22 точках, а также падение сбитых (обломки) в 6 точках. В результате противодействия несколько вражеских ракет не достигли целей, информация о местах падения уточняется.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 8 августа российские войска атаковали Украину беспилотниками и ракетами различных типов. Силы ПВО сбили или подавили 135 российских дронов, но ни одну ракету сбить не удалось.

Также мы писали, что Россия пытается рассредоточить украинские Силы обороны и изменить баланс на фронте. Поэтому российские войска могут попытаться открыть новый фронт на севере Украины, со стороны Черниговской или Сумской областей.