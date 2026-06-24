Ночная атака беспилотников: зафиксированы попадания в пяти точках

Военнослужащий ВСУ стреляет из пулемёта. Фото: 101-я обрП

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Российские войска в ночь на среду, 24 июня, а также в течение прошедшего дня атаковали Украину 101 дроном, запущенным из нескольких точек в России и на оккупированных территориях. Силам обороны удалось нейтрализовать большинство воздушных целей, однако зафиксированы прилеты в пяти различных локациях и падение обломков сбитых аппаратов еще в шести местах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Командования Воздушных сил ВСУ.

Россия запустила дроны-приманки и ударные беспилотники по Украине

Массированное воздушное нападение с использованием 101 беспилотника началось накануне в 18:00 23 июня и продолжалось всю ночь на 24 июня. Для нанесения ударов по северным, южным и восточным областям Украины российская армия применила не только реактивные и обычные ударные БПЛА типа Shahed, но и беспилотники«Гербера» и«Италмас», а также дроны-имитаторы типа «Пародия».

Статистика сбитых дронов. Фото: ВВС ВСУ

По состоянию на 08:30 военное командование сообщило, что было сбито или подавлено с помощью радиоэлектронной борьбы 95 вражеских летательных аппаратов. В отражении налета принимали участие зенитные ракетные войска, авиация, мобильные огневые группы, подразделения РЭБ и беспилотных систем Сил обороны Украины.

Также военные зафиксировали попадания шести ударных дронов, которые поразили объекты в пяти локациях. Кроме того, еще в шести других локациях зафиксированы последствия падения обломков.

Как писали Новини.LIVE, из-за эффективной работы украинской ПВО российские пилоты боятся подлетать близко к линии фронта. Как рассказал военный 54-й бригады Сергей Луговик, вражеская авиация сбрасывает управляемые и фугасные авиабомбы на расстоянии 10–20 километров от позиций ВСУ. Большинство этих бомб происходит еще из советских запасов.

В то же время украинская компания Fire Point создала новую ракету для будущего противобаллистического щита. Главный конструктор Денис Штилерман отметил, что ракета успешно прошла испытания и четко выполняет команды. Однако до полноценного запуска противобаллистической системы ещё далеко. Чтобы щит заработал, ракету необходимо интегрировать с четырьмя дополнительными высокими технологиями от европейских партнёров.