Атака РФ на Украину: сбито 69 целей, есть попадания в 16 локациях

Работа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Александр Шорохов Редактор

За прошедшие сутки российские войска осуществили очередной массированный запуск с использованием 88 беспилотников и ракет. По состоянию на утро 4 июля Силам обороны удалось уничтожить или подавить 69 вражеских дронов. В то же время зафиксировано попадание двух ракет и 17 ударных БПЛА в 16 точках.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

Обстрел Украины 4 июля

В Воздушных силах рассказали, что враг атаковал ударными БПЛА типа Shahed, в частности реактивными, а также дронами «Гербера», «Италмас» и беспилотниками-имитаторами «Пародия». Запуски осуществлялись с территории РФ — Орла, Курска, Шаталова, Брянска, Миллерова и Приморско-Ахтарска, а также из оккупированного Донецка.

Результаты работы ПВО 4 июля. Фото: Воздушные силы ВСУ

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 4 июля силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 69 вражеских дронов.

В то же время зафиксировано попадание двух ракет и 17 ударных БПЛА в 16 точках, а также падение обломков сбитых аппаратов в 5 точках

Как ранее писали Новини.LIVE, украинские военные начали активно применять дроны-такси на фронте. Сейчас это ноу-хау используется для транспортировки и запуска более мелких беспилотников.

Также мы сообщали, что главной целью ВМС Украины является уничтожение Черноморского флота РФ. Об этом рассказал пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. Уже сейчас большинство российских кораблей вынуждены скрываться в Новороссийске.