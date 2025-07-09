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На работу в "Азов" приглашают водителей техники — какие условия

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 03:26
Для водителей техники есть вакансии в бригаде Азов
Эвакуация раненого бойца. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Бригады спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умело и уверенно управляют техникой. Речь идет о водителях медицинского пункта.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.

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Объявление о вакансии. Фото: Скриншот

Какие обязанности кандидата

  • проведение медицинских эвакуаций личного состава гусеничной техникой;
  • контроль технического состояния и мелкий ремонт гусеничной техники.

Требования к кандидату

  • наличие водительских прав категории В и опыта вождения не менее 1 года;
  • умение быстро ориентироваться в ситуации и принимать решения;
  • умелое вождение техники в любое время года и время суток;
  • готовность управлять лево- и праворульной автомобильной техникой;
  • пройденные курсы оффроада и контраварийного вождения будут преимуществом;
  • готовность пройти курсы подготовки-бойцов спасателей вместе с медицинским экипажем;
  • готовность учиться работать с прибором ночного видения и другими техническими средствами.

Условия работы

"Азов" предлагает официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Есть возможность перевода действующих военнослужащих с согласия непосредственного командира.

Денежное обеспечение от 27 000 до 127 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает абдоминальных и торакальных хирургов. Занять эту должность могут люди, которые имеют не менее двух лет опыта работы и высшее медицинское образование.

Также в бригаду требуются водители-заправщики. На работу приглашают людей, которые ранее работали на заправках.

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Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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