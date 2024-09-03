Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает саперам

Сапер. Фото иллюстративное: happymonday.ua

Бригада спецназа "Азов" ищет специалистов в инженерно-саперную роту и другие подразделения. Нужны люди, умеющие обезвреживать взрывчатки. Речь идет о саперах.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в среду, 28 августа.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности саперов в "Азове"

Сапер должен искать и обезвреживать мины и снаряды, организовывать проходы в минно-взрывных зонах противника, ликвидировать взрывоопасные предметы.

Какие требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей, которые имеют хорошую физическую форму, опыт прохождения военной службы, инженерно-техническое образование и знают минно-взрывную сферу. От специалистов ожидают готовности овладеть специальностью саперного дела. Преимуществом станет разрешение на выполнение минно-взрывных работ.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидату официальную мобилизацию до окончания военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение будет составлять от 25 до 125 тысяч в зависимости от поставленной задачи и региона работы. За пребывание в зоне боевых действий обещают ежедневную доплату — 3 300 гривен. Возможен перевод на эту должность действующих военнослужащих.