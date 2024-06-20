Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow Мобилизация молодых парней — нардеп объяснил, когда призыв законный arrow

Мобилизация молодых парней — нардеп объяснил, когда призыв законный

20 июня 2024 23:28
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Мобилизация в ВСУ молодых мужчин — кого могут призвать, несмотря на юный возраст
Военнообязанный во время визита в ТЦК. Фото иллюстративное: Звягельский районный ТЦК и СП
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

По закону, в Украине могут призывать в армию мужчин, которым еще не исполнилось 25 лет. Но при условии, что эти мужчины из категории военнообязанных.

Об особенностях мобилизации молодых украинцев в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал секретарь парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко.

Читайте также:

Чем отличается призывник от военнообязанного

По словам народного депутата, призывники и военнообязанные — это разные категории.

"Призывники — это те люди, которые не отслужили срочную службу, не учились на военной кафедре и до 25-ти лет не приобрели статус "военнообязанный". Они действительно не призываются, они могут служить только по собственному желанию, на контракте. У них есть возможность заключить годовой контракт", — пояснил Роман Костенко.

Если мужчина военнообязанный, значит, у него за плечами — срочная служба, обучение на военной кафедре. Также военнообязанными считаются украинцы, списанные со службы по состоянию здоровья в мирное время, но они считаются годными для армии в военное время.

Напомним, бывший министр социальной политики Андрей Рева заявил, что законопроект об экономическом бронировании является антиконституционным: он нарушает 24 статью Конституции Украины, которая гарантирует равенство всех граждан перед законом.

Также мы сообщали, что правоохранители задержали депутата Ужгородского городского совета, который выдавал военнообязанным поддельные справки, подтверждающие факт ухода за лицами с инвалидностью.

военный призыв
военный учет
мобилизация
бронирование
ТЦК и СП
военнообязанные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту