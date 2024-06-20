Мобилизация в ВСУ молодых мужчин — кого могут призвать, несмотря на юный возраст

Военнообязанный во время визита в ТЦК. Фото иллюстративное: Звягельский районный ТЦК и СП

По закону, в Украине могут призывать в армию мужчин, которым еще не исполнилось 25 лет. Но при условии, что эти мужчины из категории военнообязанных.

Об особенностях мобилизации молодых украинцев в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал секретарь парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко.

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Чем отличается призывник от военнообязанного

По словам народного депутата, призывники и военнообязанные — это разные категории.

"Призывники — это те люди, которые не отслужили срочную службу, не учились на военной кафедре и до 25-ти лет не приобрели статус "военнообязанный". Они действительно не призываются, они могут служить только по собственному желанию, на контракте. У них есть возможность заключить годовой контракт", — пояснил Роман Костенко.

Если мужчина военнообязанный, значит, у него за плечами — срочная служба, обучение на военной кафедре. Также военнообязанными считаются украинцы, списанные со службы по состоянию здоровья в мирное время, но они считаются годными для армии в военное время.

Напомним, бывший министр социальной политики Андрей Рева заявил, что законопроект об экономическом бронировании является антиконституционным: он нарушает 24 статью Конституции Украины, которая гарантирует равенство всех граждан перед законом.

Также мы сообщали, что правоохранители задержали депутата Ужгородского городского совета, который выдавал военнообязанным поддельные справки, подтверждающие факт ухода за лицами с инвалидностью.