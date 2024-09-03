Данило Гетманцев ответил, когда в Украине может заработать экономическое бронирование

Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев. Фото: Новости.

В Украине нарабатывают механизм внедрения экономического бронирования. Оно поможет прибавлять в бюджет по 10 млрд грн ежемесячно. Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ответил, насколько реально ввести экономическое бронирование в 2024 году.

Об этом он ответил в интервью для "РБК-Украина".

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Почему идея экономического бронирования важна для страны

Инициаторы создания в Украине экономического бронирования ранее подсчитали, что это поможет прибавлять в бюджет до 10 млрд гривен ежемесячно. Даниил Гетманцев отметил, что по подсчетам Минфина поступления в бюджет от экономического бронирования могут быть меньше.

"По подсчетам Минфина, ежемесячные поступления в бюджет от экономического бронирования могут составлять около 8 млрд грн. Это с учетом того, что большинство военнообязанных, которые сегодня работают и получают зарплату менее 35 тыс. грн, будут получать по 35 тысяч", — объяснил должностное лицо.

Также он добавил, что главным критерием для бронирования должна быть "белая" зарплата. Это будет способствовать детенизации бизнеса и выведению зарплат из "тени".

"Как и в случае с детинизацией, ресурс, на который можно рассчитывать для бюджета от экономического бронирования, не является определенным. Нельзя полностью быть уверенным, что получишь эти деньги. Минфин посчитал 8 млрд грн в месяц – ну дай Бог, чтобы они были ", — сказал Гетманцев.

Почему в Украине до сих пор есть трудности с внедрением экономического бронирования

Запуск в работу экономического бронирования Гетманцев называет сложным социально-политическим решением. Мол, принятие такого решения будет противоречивым.

"Потому что такой подход разграничивает людей во время войны. Кроме того, есть вопрос восприятия этого решения военными, что очень важно в контексте демобилизации, которую мы не можем физически сделать. Это очень социально чувствительный вопрос. Я вообще считаю это одним из самых сложных вопросов за 5 лет. Его невозможно решить так, чтобы были все довольны. Много есть вопросов, которые нельзя так решить. Но этот вопрос невозможно решить так, чтобы не обострить социальные противоречия в стране", — высказался Даниил Гетманцев.

Когда в Украине может заработать экономическое бронирование

В ходе интервью у Гетманцева спросили, насколько реально ввести экономическое бронирование в 2024 году.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ответил, что это вполне реально сделать.