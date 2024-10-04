Как пройдет мобилизация добровольцев с 5 октября

Добровольцы смогут мобилизоваться без ТЦК — в Lobby X объяснили, как это будет работать
В Украине с субботы, 5 октября, начнут действовать новые правила призыва военнообязанных. Теперь добровольцы будут иметь право не обращаться в ТЦК и СП, а напрямую идти в рекрутинговый центр.
Как это будет работать, рассказала пресс-служба рекрутингового агентства Lobby X в Facebook.
Изменения в мобилизации добровольцев
"Эти изменения радикально упрощают процедуру призыва и максимально делают невозможными проблемы в этом процессе", — говорится в сообщении.
Теперь все добровольцы в процессе призыва по мобилизации взаимодействуют исключительно с воинской частью, которую избрали для службы. Приходить в ТЦК и СП больше нет необходимости.
Для того чтобы стать добровольцем, нужно осуществить следующие шаги:
- отклик на вакансию в выбранное подразделение Сил обороны;
- прохождение отбора, получение положительного решения представителя подразделения;
- направление заявления с желанием призваться на военную службу по избранной должности командиру воинской части (в/ч);
- получение направления на прохождение ВВК от командира в/ч;
- прохождение медицинской комиссии;
- принятие на службу по избранной должности в пункте постоянной дислокации (ППД) избранной в/ч;
- в случае отсутствия опыта военной службы за последние 10 лет — отправка в командировку в Учебный центр для прохождения базовой общей военной подготовки.
В рекрутинговом агентстве отметили, что прямой призыв возможен только по мобилизации. А для службы по контракту работает предварительный механизм с Рекомендательными Письмами.
Ранее юрист по вопросам прохождения военной службы Александр Золотухин заявил, что некоторые воинские части смогут мобилизовать добровольцев без участия ТЦК и СП.
А в польском городе Люблин инициатива "Украинский легион" официально приступила к набору новобранцев.
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