Мужчины в приграничных районах должны иметь военный билет — Кабмин

Работники ГПСУ. Фото: ГПСУ

Кабинет Министров Украины внес изменения в Положение о пограничном режиме, утвержденное в 1998 году. Эти поправки направлены на согласование документа с Законом об усилении мобилизации.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук во вторник, 6 августа.

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Новые правила пребывания в приграничной зоне

Согласно новым нормам, украинские мужчины от 18 до 60 лет должны носить с собой военно-учетный документ (в бумажном или электронном формате) во время пребывания в приграничной зоне или контролируемом приграничном районе в периоды мобилизации (кроме целевой) и военного положения.

Контролируемый пограничный район — это территория, которая прилегает к государственной границе или морскому побережью и находится под охраной Государственной пограничной службы. Такая зона может включать районы, города, селения, деревни, а также части территориального моря, внутренних вод, приграничных рек, озер и других водоемов, включая острова, расположенные в этих водах.