Законно ли мобилизовать без прохождения ВВК, — объяснение юриста

Военно-врачебная комиссия. Фото: google.com

Военно-врачебная комиссия — обязательный для прохождения пункт, чтобы определить пригоден ли человек к службе в армии. Но могут ли в процессе мобилизации пропустить этот этап?

На этот вопрос Новини.LIVE ответила юрист Татьяна Козян из ЮК "Приходько и партнеры".

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Военно-врачебная комиссия изучает и оценивает состояние здоровья и физическое развитие каждого кандидата для прохождения военной службы.

Именно эта инстанция определяет, является ли военнообязанным пригодным к службе в армии вообще. Следовательно, мобилизация без этого этапа невозможна.

"Руководствуясь статьей 2 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" в которой предусмотрено, что во время мобилизации обязательно проводят медицинское освидетельствование тем, кого призывают в армию, то мобилизовать лицо без прохождения военно-врачебной комиссии невозможно", — сообщила юрист Татьяна Козян.

Напомним, Министерство обороны опубликовало подробную инструкцию для военных, как обжаловать решение ВВК, если вы с ним не согласны.

Также отметим, что Министерство здравоохранения приняло решение о проведении проверок ВВК из-за затягивания сроков проведения осмотров.