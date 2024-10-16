Мобилизация в Украине — придет ли повестка по почте, если не живешь по прописке

Отправка повестки по почте. Иллюстративное фото: volyn24.com

В Украине Укрпочта уже разослала более 20 тысяч повесток военнообязанным. Однако есть нюансы, когда такая повестка может не прийти.

Об этом рассказала адвокат Татьяна Савченко в комментарии УНИАН.

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Приходят ли повестки по почте, если не живешь по прописке

Адвокат объяснила, если военнообязанное лицо, не проживает по прописке, оно должно обязательно сообщить об этом в ТЦК. Кроме того, если человек переезжает в другой регион, он должен снять с учета в своем ТЦК и встать на учет уже в другом, по месту фактического проживания.

По ее словам, в таком случае люди, не живущие по прописке, не могут получить повестку на руки.

"Присылают ли повестки по почте людям, которые не живут по прописке? Нет, они могут не получить повестки на руки, но все равно, согласно внесенным изменениям, документы считаются полученными с момента их возвращения или отказа от получения, или в том случае, если лицо по указанному адресу не зарегистрировано", — подчеркнула Савченко.

Напомним, недавно мы писали, что повестка по почте должна быть отправлена заказным почтовым отправлением с описанием вложения. При этом письмо должно содержать две специальных отметки.

Кроме того, мы сообщали, кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь.