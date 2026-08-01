Более 200 боевых столкновений в сутки: Генштаб о ситуации на фронте

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Михаил Драпатый. Фото: Драпатый/Facebook

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За прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 243 боевых столкновения. Наибольшая активность российских войск наблюдалась на Покровском, Константиновском и Славянском направлениях. В то же время Силы обороны нанесли удары по пунктам управления БпЛА, районам сосредоточения живой силы и другим важным объектам противника.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в субботу, 1 августа.

Ситуация на фронте 1 августа: сводка Генштаба ВСУ

Начались 1620-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте произошло 243 боевых столкновения.

За прошедшие сутки российские войска нанесли один ракетный удар, применив две ракеты, совершили 75 авиационных ударов и сбросили 226 управляемых авиабомб. Кроме того, оккупанты задействовали 10 172 дрона-камикадзе и осуществили 3295 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск, в том числе 30 — из реактивных систем залпового огня.

В Генштабе сообщили, что ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления БпЛА, 15 районов сосредоточения живой силы, один склад и ещё один важный объект российских войск.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло одно боевое столкновение. Противник нанёс два авиационных удара, сбросил пять авиабомб, а также осуществил 62 обстрела позиций украинских войск и населённых пунктов, в том числе два — из реактивных систем залпового огня.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Южно-Слобожанском направлении российские войска 17 раз атаковали позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Старица, Западного, Дворичанского и в сторону населенных пунктов Лиман, Избицкое, Устиновка, Колодязное, Радьковка и Хатне.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Купянском направлении противник не проводил наступательных действий.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Лиманском направлении противник десять раз пытался вклиниться в украинскую оборону, атакуя в сторону населенных пунктов Лиман, Озерное и в районах населенных пунктов Новоселовка и Заречное.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Славянском направлении оккупанты 19 раз штурмовали районы населенных пунктов Закитное, Кривая Лука, Разниковка, а также в сторону Пискуновки и Рай-Александровки.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Краматорском направлении российские захватчики совершили три атаки в районе Миньковки и в сторону Тихоновки.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Константиновском направлении враг совершил 26 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Русин Яр, Софиевка и в сторону Новопавловки и Долгой Балки.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Покровском направлении украинские защитники отразили 37 штурмовых атак противника в районах населенных пунктов Дорожное, Удачное, Новоалександровка и в направлении населенных пунктов Торецкое, Кучеров Яр, Вольное, Новое Шаховое, Сергеевка, Белицкое, Шевченко, Новоподогородное, Новопавловка.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Александровском направлении враг совершил одну атаку в сторону Александрограда.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 12 атак в сторону населенных пунктов Воздвижевка, Косовцево, Цвитково, Староукраинка, Новоселовка.

На Ореховском направлении украинские защитники остановили четыре попытки противника продвинуться вперёд в районах населённых пунктов Степовое, Малые Щербаки и в сторону Павловки.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг не проводил наступательных действий.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

В Генеральном штабе подчеркнули, что украинские защитники продолжают систематически уничтожать врага и оказывать эффективное сопротивление на всех участках фронта.

Всего за прошедшие сутки потери российских войск составили 1470 человек. Также Силы обороны уничтожили четыре боевые бронированные машины, 82 артиллерийские системы, четыре реактивные системы залпового огня, два средства противовоздушной обороны, 16 наземных робототехнических комплексов, 1838 беспилотных летательных аппаратов, 463 единицы автомобильной и одну единицу специальной техники противника.

Новини.LIVE сообщали, что Часов Яр остается под контролем Сил обороны Украины, однако доступ в город для гражданских лиц полностью закрыт. Из-за постоянных обстрелов и масштабных разрушений доставить гуманитарную помощь пока невозможно. В то же время украинские военные продолжают оборонять город, несмотря на чрезвычайно сложную ситуацию.

Новини.LIVE также сообщали, что 31 июля 2026 года президент Владимир Зеленский провел заседание Штаба Верховного главнокомандующего, на котором впервые был заслушан доклад нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. В ходе заседания обсудили ситуацию на фронте, защиту портовой инфраструктуры, санкции против РФ и потребности Сил обороны. Также Зеленский сообщил, что Украина готовит ответ на возможные новые российские удары.