Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow "Азов" предлагает работу водителям — обещают хорошую зарплату arrow

"Азов" предлагает работу водителям — обещают хорошую зарплату

31 октября 2024 03:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Работа в Азове — какие условия предлагают водителям с правами категории С и СЕ
Водитель ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бригада "Азов" приглашает на работу водителей, имеющих водительское удостоверение категории С и СЕ. Кроме того, среди требований опыт вождения от 1 года и навыки в сфере ремонта транспортных средств. Будут платить от 25 до 125 тысяч гривен.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua. Также есть вакансия для водителей категорий D и DE.

Читайте также:
"Азов" предлагает работу водителям - обещают хорошую зарплату - фото 1
Объявление о вакансии. Фото: Скриншот

Работа в "Азове"

Бригаде нужны люди, способные выполнять следующие обязанности:

  • ремонт автомобильной техники (легкового транспорта, КамАЗ);
  • управление легковыми транспортными средствами;
  • управление транспортными средствами типа КамАЗ.

Подойдет кандидат на должность, имеющий:

  • водительские права категории С/СЕ и опыт вождения от 1-го года;
  • опыт работы в сфере ремонта транспортных средств;
  • умение управлять БМП-1, БМП-2, БРМ будет преимуществом;
  • опыт военной службы в должности водителя или смежных должностях тоже будет преимуществом.

В свою очередь бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:

  • официальная мобилизация к концу военного положения или контракт;
  • денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
  • возможность перевода для действующих военнослужащих;
  • возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • в случае выполнения заданий в зоне проведения боевых действий
  • будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн. в день.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, бригада спецназначения "Азов" ищет инструкторов по тактической медицине. Чтобы занять этот пост, нужно иметь провайдерские навыки уровня СМС и знать международную программу обучения боевых медиков (ТССС).

Также в полку не хватает автоэлектриков . На работу приглашают специалистов, умеющих самостоятельно диагностировать и исправлять неисправности, а также работать со специализированным оборудованием.

вакансии фронт ВСУ полк "Азов" работа

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

07:32 Что ждет Россию, если Путина отстранят — политтехнолог

07:30 Арест и штрафы — юрист о наказании за не обновление данных

07:29 Выплаты родне военнослужащего — когда они заканчиваются

07:28 В Харькове возросло количество жертв в результате попадания в дом

07:21 Боец из Полтавы самовольно покинул часть — что решил суд

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн - 80x80

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн

07:01 ПриватБанк блокирует счета украинских бойцов — причины

06:53 ТОП-10 лучших школ Одессы в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:50 Доллар и евро колеблются — курс валют на четверг

06:40 В Украине обновили цены на латунь — сколько стоит лом в октябре

06:30 Увольнение из ВСУ — какие причины действуют во время войны

Новость с видео

07:32 Что ждет Россию, если Путина отстранят — политтехнолог

07:30 Арест и штрафы — юрист о наказании за не обновление данных

07:29 Выплаты родне военнослужащего — когда они заканчиваются

07:28 В Харькове возросло количество жертв в результате попадания в дом

07:21 Боец из Полтавы самовольно покинул часть — что решил суд

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн - 80x80

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн

07:01 ПриватБанк блокирует счета украинских бойцов — причины

06:53 ТОП-10 лучших школ Одессы в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:50 Доллар и евро колеблются — курс валют на четверг

06:40 В Украине обновили цены на латунь — сколько стоит лом в октябре

06:30 Увольнение из ВСУ — какие причины действуют во время войны

06:53 ТОП-10 лучших школ Одессы в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:24 Мобилизация и правила на границе — что изменится с 1 ноября

Эксклюзив

04:33 Бомба замедленного действия — что скрывают глубины Черного моря

30 октября 2024

06:50 ТОП-10 лучших школ Харькова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Какие цены на алюминий в октябре — стоимость цветных металлов

29 октября 2024

06:55 ТОП-10 лучших школ Львова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Цены на цветные металлы в конце октября — сколько стоит медь

06:30 В Украине упала стоимость кукурузы — цены на зерно в октябре

28 октября 2024

20:46 Тысяча Зеленского — на что потратят одесситы

06:16 ТОП-10 лучших школ Киева в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

Text

21:28 Нардеп заявил, что зарплаты военных будут меньше в 2025 году

Text

17:50 Слив секретных данных и обращение Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:38 Эксперт спрогнозировал, как вырастет импорт электрики в ноябре

Text

13:00 Отключение света зимой и доход прокуроров — эфир День.LIVE

Text

12:59 Экономист назвал сумму, которую сэкономит сокращение госаппарата

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн - 80x80

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн

Text

12:48 Соглашение коррупционеров со следствием может углубить коррупцию

Text

08:00 Россия атаковала Киев и зарплаты в госорганах — эфир Ранок.LIVE

29 октября 2024
Text

22:22 Нардеп Скороход назвала количество случаев СОЧ в Украине

Text

20:52 Нардеп заявила, что Костин ни разу не согласовал ей личный прием

Text

19:39 Германия продлила срок пребывания украинских беженцев

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре