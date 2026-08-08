Атака на Сызранский НПЗ в РФ: в Минобороны Украины подтвердили удар по заводу мощностью 8,5 млн

Горит Сызранский нефтеперерабатывающий завод РФ в результате атаки БпЛА. Фото: мониторинговые Telegram-каналы

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Украинские дроны нанесли удар по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области России. В Министерстве обороны Украины подтвердили, что после удара на предприятии вспыхнул пожар. Мощность НПЗ составляет около 8,5 млн тонн нефти в год.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Министерства обороны Украины в субботу, 8 августа.

Атака на Сызранский НПЗ в РФ: что известно о последствиях

В Министерстве обороны Украины отметили, что после атаки украинских дронов на территории завода возник пожар.

В ведомстве подчеркнули, что Сызранский НПЗ является одним из ключевых объектов нефтеперерабатывающей отрасли региона. Предприятие принадлежит российской компании "Роснефть" и имеет мощность около 8,5 млн тонн нефти в год.

Завод также обеспечивает топливом потребности российских войск. Именно поэтому предприятие является важным элементом топливной инфраструктуры РФ.

В Минобороны Украины подтвердили результаты атаки и подчеркнули, что украинские Силы обороны продолжают наносить удары по объектам, которые, по их оценке, обеспечивают экономическую основу российской агрессии.

"Сообщаем: после удара украинских дронов горит Сызранский НПЗ в Самарской области РФ.

Нефтеперерабатывающий завод мощностью около 8,5 млн тонн в год принадлежит "Роснефти". Предприятие является одним из ключевых объектов отрасли в регионе и обеспечивает топливом потребности российских войск.

Силы обороны продолжают разрушать экономическую основу вооруженной агрессии Российской Федерации", — говорится в сообщении Министерства обороны Украины.

Скриншот сообщения Минобороны Украины/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в Самарской области РФ в ночь на 8 августа беспилотники атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод. После удара на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар, над промышленной зоной поднялся густой черный дым.

Новини.LIVE также писали, что в ночь на 8 августа операторы ГУР нанесли удар по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае РФ. После атаки на предприятии возник пожар, а в разведке отметили, что НПЗ обеспечивает ресурсами войну России против Украины.