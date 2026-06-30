Атака дронов на Украину 30 июня: 13 беспилотников поразили цель

Военный из ВСУ готовит дрон к запуску. Фото: ВВС ВСУ

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

За прошедшие сутки российские войска запустили по Украине 154 ударных и имитационных беспилотника с нескольких направлений. Украинские защитники уничтожили или подавили средствами РЭБ 138 единиц. По предварительным данным командования, беспилотные аппараты поразили десять точек, а на двух локациях зафиксированы разрушения от падения обломков сбитых целей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Командования Воздушных сил ВСУ.

ВВС ВСУ отразили воздушную атаку России

Массированное воздушное нападение россиян началось в 18:00 29 июня и продолжалось всю ночь на 30 июня. В воздушном пространстве северных, южных, центральных и восточных регионов Украиныпротивовоздушная оборона ликвидировала 138 беспилотных летательных аппаратов.

Статистика сбитых аппаратов по состоянию на 30 июня. Фото: Воздушные силы ВСУ

Всего захватчики запустили 154 беспилотника различных модификаций, среди которых были обычные и реактивные ударные БПЛА типа Shahed, беспилотники «Гербера» и «Италмас», а также дроны-имитаторы «Пародия».

Враг организовал запуски с нескольких направлений, в частности из российских Курска и Орла, а также из временно оккупированных Донецка и крымского Гвардейского.

Для отражения массированной атаки были задействованы самолеты авиации, подразделения зенитных ракетных войск, мобильные огневые группы, силы беспилотных систем и средства радиоэлектронной борьбы.

В то же время известно, что 13 беспилотников поразили объекты в 10 локациях. Кроме того, разрушения вызвали падение обломков сбитых аппаратов, которые упали на территории ещё двух локаций.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, россияне продолжают наносить удары по мирным украинским городам, испытывая новые методы террора. Только в Харькове за последнюю неделю зафиксировали 18 массированных обстрелов.

Несколько дней назад, 29 июня, в Запорожье российские войска атаковали общественный транспорт. Удар россиян унес жизни трёх мирных жителей, ещё восемь человек получили травмы.