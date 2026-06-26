Росія випустила 189 дронів та сім ракет: як відпрацювала ППО

Боєць мобільно-вогневої групи ППО. Фото: ПС ЗСУ

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

У ніч на 26 червня російські війська здійснили масовану повітряну атаку на Україну, випустивши сім балістичних ракет "Іскандер-М" та 189 безпілотників різних модифікацій. Зафіксовано прильоти на 12 різних локаціях у кількох регіонах.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на звіт від Командування Повітряних сил ЗСУ.

Росія застосувала балістику та дрони 25 та 26 червня

Російська армія застосувала сім балістичних ракет "Іскандер-М", які націлили на Київську та Полтавську області. Цю балістику ворог випускав із території Брянської та Курської областей РФ. Одночасно з ракетами повітряний простір атакували 189 ударних безпілотників. Серед них зафіксували звичайні та реактивні "Шахеди", апарати типів "Гербера" та "Італмас", а також дрони-імітатори "Пародія", призначені для перевантаження нашої протиповітряної оборони.

Статистика збитих цілей. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Захисникам неба вдалося ліквідувати або знешкодити засобами РЕБ 177 повітряних цілей. До цього переліку увійшли три балістичні ракети "Іскандер-М" та 174 безпілотники різних типів.

Разом з тим військові зафіксували прильоти чотирьох балістичних ракет та 11 ударних дронів. Окрім того, ще у шести місцях зафіксували падіння уламків від збитих російських апаратів.

Новини.LIVE повідомляли про наслідки російських ударів по Україні в ніч проти 26 червня. Так ворожий ударний дрон поцілив прямо у дах дев'ятиповерхового житлового будинку в Сумах. На місці влучання на великій площі покрівлі спалахнула масштабна пожежа.

Паралельно під ударом опинилося і Запоріжжя, де внаслідок ворожого прильоту зазнав серйозних руйнувань та загорівся приватний будинок. Рятувальники швидко загасили полум'я, але під час цієї нічної атаки травмувалася місцева жителька, якій уже надали необхідну медичну допомогу.