Росія атакувала Україну ракетою та 90 дронами: скільки збито

Український пілот. Фото: ПС ЗСУ

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Російські війська здійснили за минулу добу черговий масований запуск із 90 безпілотників та вдарили балістичною ракетою "Іскандер-М" по Україні. Силам протиповітряної оборони станом на ранок вдалося знищити або придушити 83 ворожі дрони, проте зафіксовано влучання на семи локаціях.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від Повітряних сил ЗСУ.

Україна відбила російську атаку дронами та ракетою

Росіяни почали атаку ще о 18:00 у понеділок, 24 червня. Відомо, що вони застосували одну балістичну ракету "Іскандер-М", яку випустили з тимчасово окупованого Криму. Також для атак використали 90 безпілотників. Це були звичайні та реактивні "Шахеди", апарати "Гербера" та "Італмас", а також спеціальні дрони-імітатори "Пародія".

Запуски йшли з восьми різних точок. Ворог бив з російських міст Курськ, Брянськ, Міллєрово, Шаталово, Орел та Приморсько-Ахтарськ. Також дрони летіли з окупованого Донецька та кримського аеродрому Гвардійське.

Статистика знещкоджених цілей за добу. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Станом на 08:30 ранку вівторка, 25 червня, українські захисники збили або успішно придушили 83 ворожі безпілотники.

Попри це, військові зафіксували влучання ворожої балістики та шести ударних дронів. Вони поцілили по семи різних локаціях. Також уламки збитих апаратів попадали ще у дев'яти місцях.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, що російські війська вдарили по Запоріжжю та Сумах 25 червня. Вони атакували автозаправні станції внаслідок чого виникли масштабні пожежі та значні руйнування.

Вчора, у середу 24 червня, росіяни атакували звичайний пляж в Запоріжжі. Постраждало шестеро цивільних, є руйнування в приміщенні місцевого кафе поруч, а також були пошкоджені припарковані автівки.