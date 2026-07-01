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Росія атакувала Україну новими типами дронів та Іскандером

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Дата публікації: 1 липня 2026 08:43
Масована атака 1 липня: скільки ракет і дронів збили Сили оборони України
Робота мобільно-вогневих груп. Фото ілюстративне: ПС ЗСУ

Під час російської атаки станом на ранок, 1 липня, Сили оборони України знешкодили російську керовану авіаракету Х-59 та 130 безпілотників різних модифікацій. Росіяни запустили по українських регіонах загалом 151 дрон та балістику з Криму, при цьому протиповітряна оборона продовжує відбивати повітряний напад, оскільки кілька ворожих БпЛА досі перебувають у повітряному просторі країни.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ. 

Скільки дронів та ракет збила ППО України за добу

Для ударів по українських містах окупанти задіяли різні типи зброї, випустивши загалом 151 безпілотний літальний апарат, одну керовану авіаційну ракету Х-59 та одну балістичну ракету "Іскандер-М".

Запуски ворожих БпЛА здійснювалися з кількох напрямків, зокрема з російських міст Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, а також із тимчасово окупованих територій Донецької області та з району Гвардійського, що в анексованому Криму. З кримського напрямку ворог спрямував і балістичну ракету, тоді як авіаційну Х-59 випустив із акваторії Чорного моря.

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Статистика збиття. Фото: Повітряні сили ЗСУ

За попередніми підрахунками військових, оприлюдненими о 07:30, оборонцям вдалося збити або придушити за допомогою засобів РЕБ керовану ракету Х-59 та 130 ворожих дронів. Протиповітряна оборона працювала у північних, східних та південних регіонах держави.

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Серед знешкоджених та запущених безпілотників зафіксовано не лише звичні дрони типу Shahed, а й апарати "Гербера", "Італмас", а також спеціальні дрони-імітатори "Пародія" та інші нові модифікації.

Попри ефективну роботу захисників неба, 17 ударним безпілотникам вдалося прорватися, було зафіксовано влучання на 16 локаціях в країні. Окрім того, наслідки падіння уламків збитих повітряних цілей задокументували ще на чотирьох локаціях.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, в Дніпропетровській області обстрілами росіян було знищено п'ять автозаправних станцій. Внаслідок атак за минулу добу було вбито одну жінку, троє отримали поранення.

Тим часом Сили оборони України продовжують знищувати на території Росії об'єкти, які сприяють атакам по території нашої держави. Так 30 липня президент Володимир Зеленський підтвердив успішний удар по центру космічного зв'язку на території Московської області.

 

обстріли ППО дрони Повітряні Сили ЗСУ
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
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