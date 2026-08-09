Росія атакувала Україну 219 дронами та ракетами: збити вдалося 179

Мобільно-вогнева група. Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Олександр Шорохов Редактор

У ніч проти 9 серпня Росія атакувала Україну 219 безпілотниками та ракетами різних типів. Сили протиповітряної оборони збили та подавили 17 повітряних цілей. Водночас зафіксовано влучання ударних дронів у 22 локаціях.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на інформацію Командування Повітряних сил ЗСУ.

Обстріл України 9 серпня: результати роботи сил ППО

У ніч проти 9 серпня, починаючи з 18:00 2 серпня, російські війська атакували Україну баражуючими боєприпасами "Бандероль" та 202 ударним безпілотником. Серед них — Shahed (зокрема реактивні), "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори "Пародія".

Основний напрямок удару був націлений на Одещину.

Крім того, ворог атакував Одещину балістичними, протикорабельними та протирадіолокаційними ракетами: Іскандер-М/С-400, Онікс, Х-31П.

Запуски здійснювалися з районів Брянська, Курська, Міллєрового, Орла, Шаталового на території РФ, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського в АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:30 українська протиповітряна оборона збила або подавила 174 ворожі безпілотники, а також 5 баражуючих боєприпасів "Бандероль" на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях. Внаслідок протидії кілька ворожих ракет цілей не досягли, інформація щодо місць падіння уточнюється.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у ніч проти 8 серпня російські війська атакували Україну безпілотниками та ракетами різних типів. Сили ППО збили або подавили 135 російських дронів, але жодної ракети збити не вдалося.

Також ми писали, що Росія намагається розосередити українські Сили оборони та змінити баланс на фронті. Тому російські війська можуть спробувати відкрити новий фронт на півночі України, з боку Чернігівщини або Сумщини.