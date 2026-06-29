Пастка у Степногірську: ГУР ліквідувало "еліту" російських військ

Бійці "Артану". Фото: кадр з відео

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Бійці спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони України "Артан" без жодних втрат зі свого боку ліквідували російських десантників-розвідників. Вони наприкінці травня 2026 року приховано проникли до селища Степногірськ на Запоріжжі задля пропагандистських зйомок.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на ГУР.

Бійці ГУР "Артан" заманили в пастку елітні російські війська

Наприкінці травня 2026 року командування російської окупаційної армії відправило на штурм селища Степногірськ, що у Запорізькій області, підрозділи розвідки "ВДВ", які у складі ворожих військ вважаються елітними. Загарбники мали чітку мету — створити пропагандистську картинку про начебто окупацію цього населеного пункту і згодом донести відповідну доповідь.

Щоб залишитися непоміченими, росіяни пішли на прорив уночі під час сильного дощу, вдягнувши антитепловізійні накидки та увімкнувши системи радіоелектронного маскування. Проте українська розвідка спрацювала на випередження. Спецпризначенці з підрозділу "Артан" розгадали маневр ворога, підпустили штурмовиків ближче та легко заманили їх у пастку в міській забудові.

Перед початком ліквідації українські бійці дали росіянам шанс зберегти життя і запропонували скласти зброю, але ті відкрили вогонь у відповідь. Бойове зіткнення закінчилося повною зачисткою визначеного району Степногірська від диверсантів, при цьому підрозділ "Артан" виконав місію без жодних втрат.

На місці бійці ГУР знайшли російські прапори, принесені для пропагандистських фотосесій. Успішну спецоперацію вдалося провести завдяки чіткій взаємодії з іншими підрозділами Департаменту активних дій ГУР МОУ та Сил оборони України.

"Пропонували здатися, але ворог обрав інший шлях. Так звана "еліта" армії рф виявилася не готовою до зустрічі з системною обороною ГУР. Завдяки відданості і професіоналізму бійців, злагодженій взаємодії з суміжними підрозділами Департаменту активних дій ГУР МОУ та Сил оборони України наші рубежі в секторі відповідальності залишаються непорушними", — пояснив командир "Артану" Віктор Торкотюк.

Новини.LIVE повідомляли раніше, що спецпідрозділ ГУР МО "Артан" зараз працює на Запорізькому напрямку. Це одна з найгарячіших точок фронту, де ворог намагається прорватися до обласного центру. Командир розвідників Віктор Торкотюк ("Титан") розповів про ситуацію на фронті та специфіку бойової роботи на цій ділянці.

Паралельно українські сили активно нищать ворожу логістику: нещодавно у Запорізькій області було уражено вантажівки окупантів, які забезпечували постачання військ РФ на тимчасово захоплених територіях та підтримували роботу "сухопутного коридору" до Криму.