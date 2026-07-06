Міноборони: військові отримають додаткові 10 тис. грн у липні

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Карина Приходько Редактор

У липні військовослужбовці отримають додаткову винагороду у розмірі 10 тисяч гривень за службу в тилу за червень. Кошти надійдуть одночасно з додатковою винагородою за безпосередню участь у бойових діях.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міноборони.

Додаткові 10 тис. грн військовим у липні

У відомстві зазначили, що виплати, які військові вже отримали або отримають найближчими днями, є базовим грошовим забезпеченням. Наразі Міноборони, Генеральний штаб ЗСУ та інші органи військового управління доводять до військових частин порядок здійснення нових виплат за червень.

Зокрема, бойові виплати та винагороди за взяття окупантів у полон будуть нараховані після видання командирами військових частин відповідних наказів із визначенням розміру виплат кожному військовослужбовцю.

Винагороди за ударно-пошукові та штурмові дії виплачуватимуть після надходження документів, які підтверджують виконання таких завдань. Якщо підтвердження надійде із запізненням, кошти будуть нараховані вже наступного місяця.

"Разом з тим, у наказі №260 Міноборони передбачило, що вищому штабу на підтвердження штурмових дій надається три доби", — йдеться у повідомленні.

Крім того, виплати за знищення живої сили противника здійснюватимуть після верифікації інформації в системі "Дельта" та видання відповідного наказу командира. Порядок проведення такої верифікації у відомстві пообіцяли оприлюднити окремо.

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