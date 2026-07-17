Генштаб: Сили оборони уразили НПЗ "Славнефть-Янос" в РФ та російські танкери

Танкер РФ, Ураження ТУ-95 і НПЗ РФ. Фото: Reuters, Володимир Зеленський/FacebooK, росЗМІ. Колаж: Новини.LIVE

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Сили оборони України завдали ударів по низці важливих військових і воєнно-економічних об’єктів Росії. Серед уражених цілей — нафтопереробний завод, нафтові термінали, військовий корабель, судна та об’єкти логістики противника.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, передає Новини.LIVE.

Українські військові уразили об’єкти нафтової галузі та військові цілі РФ

У Генштабі зазначили, що 16 липня та в ніч на 17 липня 2026 року підрозділи Сил оборони України провели удари в межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора.

За даними військових, було уражено два танкери, один із яких є газовозом, а також буксир у Чорному та Азовському морях.

У Генштабі наголосили, що ці судна Росія використовує для транспортування нафти, нафтопродуктів і скрапленого газу в обхід міжнародних санкцій, а також для забезпечення потреб своїх збройних сил.

Крім того, українські сили уразили сторожовий корабель проєкту 10410 "Светляк" у Керчі в тимчасово окупованому Криму.

Також під удар потрапили нафтовий термінал "ТЭС-Термінал-1" та склад паливно-мастильних матеріалів у Керчі. Окрім цього, уражено нафтобазу "Шахтарськ" у Донецькій області.

Удар по НПЗ у Ярославлі

Окремо Генштаб повідомив про ураження нафтопереробного заводу "Славнефть-Янос" у Ярославській області РФ.

На території підприємства зафіксували влучання з подальшою пожежею. Наразі ступінь пошкоджень і результати ураження уточнюються.

У Генштабі зазначили, що "Славнефть-ЯНОС" є одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Підприємство виробляє бензин, дизельне паливо, авіаційний керосин, мастила та інші нафтопродукти, які можуть використовуватися для потреб російського військово-промислового комплексу.

Уражено логістичні об’єкти російської армії

Також українські військові завдали ударів по об’єктах, які Росія використовує для забезпечення своїх військ.

Зокрема, було уражено залізничний міст через річку Кальміус у районі Старомар’ївки Донецької області та автомобільний міст у районі Козиного Курської області РФ.

Крім того, Сили оборони уразили склад матеріально-технічних засобів противника поблизу Покровська та командно-спостережний пункт російських військ у районі Новотроїцького на Донеччині.

У Генеральному штабі заявили, що Сили оборони України й надалі продовжуватимуть завдавати ударів по об’єктах, які забезпечують збройну агресію Росії.

Уражені цілі. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Новини.LIVE писали, що українські безпілотники продовжують завдавати ударів по цілях у глибині території Росії. Нещодавно дрони атакували Омський нафтопереробний завод у Сибіру, подолавши відстань близько 2400 кілометрів — це наразі найдальший відомий удар українських безпілотників від початку повномасштабної війни.

Новини.LIVE інформували, що українські військові завдають далекобійні удари по російських підприємствах і об'єктах, що працюють на війну. За словами Президента Володимира Зеленського, один із таких ударів припав по нафтопереробному заводу в Башкортостані, розташованому приблизно за 1300 кілометрів від лінії фронту. Також українські захисники уразили Афіпський НПЗ, патрульний корабель і танкери тіньового флоту РФ.