Доставляють fpv в тил РФ: Сили оборони почали використовувати дрони-таксі
Українські підрозділи почали використовувати дрони-таксі на фронті. Станом на сьогодні це вже системне рішення, яке допомагає доставляти менші безпілотники.
Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив командир взводу ударних БпЛА 433-го окремого батальйону безпілотних систем Денис із позивним "Ворон" в ефірі Ранок.LIVE.
Використання дронів-таксі на фронті
Військовий розповів, що йдеться про великі безпілотники-носії, які доставляють менші ударні FPV-дрони вглиб тилу противника. За його словами, ще рік тому такого не було, що дуже ускладнювало ситуацію.
"І це таксі, так зване, пролітає кілометрів 15, потім скидає мене, і я вже ударним БпЛА полетів далі. Я можу закрити до 30-35 кілометрів", — сказав "Ворон".
Боєць наголосив, що сьогодні це вже не поодинока кустарна розробка окремого підрозділу, а системне рішення.
Як писали Новини.LIVE, 22 червня ЗСУ уразили завод електроніки для Іскандерів та Х-101 у Воронежі. Для атаки були застосовані високоточні крилаті ракети повітряного базування.
Також військовослужбовець 54-ї бригади Сергій Луговик розповів, що Росія почала літній штурм на фронті з величезними втратами. Російські війська здебільшого намагаються захопити панівні висоти, проте стикаються з українським спротивом.
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