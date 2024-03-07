Військово-лікарська комісія. Фото: google.com

Військово-лікарська комісія — обовʼязковий для проходження пункт, щоб визначити чи є людина придатною до служби в армії. Та чи можуть у процесі мобілізації пропустити цей етап?

На це питання Новини.LIVE відповіла юристка Тетяна Козян з ЮК "Приходько та партнери".

Читайте також:

Мобілізація без ВЛК — чи це законно?

Військово-лікарська комісія вивчає та оцінює стан здоровʼя та фізичний розвиток кожного кандидата для проходження військової служби.

Саме ця інстанція визначає, чи є військовозобовʼязаний придатним до служби в армії взагалі. А отже, мобілізація без цього етапу неможлива.

"Керуючись статтею 2 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" в якій передбачено, що під час мобілізації обов'язково проводять медичний огляд тим, кого призивають до війська, то мобілізувати особу без проходження військово-лікарської комісії неможливо", — повідомила юристка Тетяна Козян.

Нагадаємо, Міністерство оборони опублікувало детальну інструкцію для військових, як оскаржити рішення ВЛК, якщо ви з ним не згодні.

Також зазначимо, що Міністерство охорони здоровʼя прийняло рішення про проведення перевірок ВЛК через затягування термінів проведення оглядів.