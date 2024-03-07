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Чи законно мобілізувати без проходження ВЛК, — пояснення юриста

7 березня 2024 22:59
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Чи законно мобілізувати без проходження ВЛК, — пояснення юриста
Військово-лікарська комісія. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Військово-лікарська комісія — обовʼязковий для проходження пункт, щоб визначити чи є людина придатною до служби в армії. Та чи можуть у процесі мобілізації пропустити цей етап? 

На це питання Новини.LIVE відповіла юристка Тетяна Козян з ЮК "Приходько та партнери". 

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Військово-лікарська комісія вивчає та оцінює стан здоровʼя та фізичний розвиток кожного кандидата для проходження військової служби. 

Саме ця інстанція визначає, чи є військовозобовʼязаний придатним до служби в армії взагалі. А отже, мобілізація без цього етапу неможлива. 

"Керуючись статтею 2 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" в якій передбачено, що під час мобілізації обов'язково проводять медичний огляд тим, кого призивають до війська, то мобілізувати особу без проходження військово-лікарської комісії неможливо", — повідомила юристка Тетяна Козян. 

Нагадаємо, Міністерство оборони опублікувало детальну інструкцію для військових, як оскаржити рішення ВЛК, якщо ви з ним не згодні. 

Також зазначимо, що Міністерство охорони здоровʼя прийняло рішення про проведення перевірок ВЛК через затягування термінів проведення оглядів. 

військовий призов
військові
мобілізація
ВЛК
ТЦК та СП
юрист

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