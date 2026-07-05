Атака на Україну: Сили оборони знищили 115 дронів та ракет

Робота Сил ППО. Ілюстративне фото: Національна гвардія України/Facebook

Олександр Шорохов Редактор

Російські війська здійснили за минулу добу черговий масований запуск із 129-ю безпілотниками та ракетами. Силам протиповітряної оборони станом на ранок вдалося знищити або подавити 112 ворожі дрони та 3 керовані авіаційні ракети, проте зафіксовано влучання на 3 локаціях.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від Повітряних сил ЗСУ.

Обстріл України 5 липня

У Повітряних силах розповіли, що ворог атакував ударними БпЛА типу Shahed, зокрема реактивними, а також дронами "Гербера", "Італмас" і безпілотниками-імітаторами "Пародія". Запуски здійснювалися з території РФ — Орла, Курська, Шаталового, Брянська, Міллєрового та Приморсько-Ахтарська, а також із окупованих Донецька та Криму.

Результати роботи ППО 5 липня. Фото: Повітряні сили ЗСУ

До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 5 липня сили протиповітряної оборони знищили або подавили 115 ворожих дронів та 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Водночас зафіксовано влучання 4 ударних БпЛА на 3 локаціях, а також падіння збитих дронів на 8 локаціях.

Як писали раніше Новини.LIVE, Україна буде створювати роботів-гуманоїдів для ЗСУ. Глава Міноборони Михайло Федоров заявив, що це дуже важливо, бо майбутнє війни все більше залежить від технологій, а не лише від людського ресурсу.

Також ми писали, що Сили оборони ліквидували елітний російський отряд диверсантів у Степногірську. Українські бійці дали росіянам шанс зберегти життя і запропонували скласти зброю, але ті відкрили вогонь у відповідь та були знищені.