Атака на Україну: Сили оборони знищили 115 дронів та ракет
Російські війська здійснили за минулу добу черговий масований запуск із 129-ю безпілотниками та ракетами. Силам протиповітряної оборони станом на ранок вдалося знищити або подавити 112 ворожі дрони та 3 керовані авіаційні ракети, проте зафіксовано влучання на 3 локаціях.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від Повітряних сил ЗСУ.
Обстріл України 5 липня
У Повітряних силах розповіли, що ворог атакував ударними БпЛА типу Shahed, зокрема реактивними, а також дронами "Гербера", "Італмас" і безпілотниками-імітаторами "Пародія". Запуски здійснювалися з території РФ — Орла, Курська, Шаталового, Брянська, Міллєрового та Приморсько-Ахтарська, а також із окупованих Донецька та Криму.
До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08:30 5 липня сили протиповітряної оборони знищили або подавили 115 ворожих дронів та 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69.
Водночас зафіксовано влучання 4 ударних БпЛА на 3 локаціях, а також падіння збитих дронів на 8 локаціях.
Як писали раніше Новини.LIVE, Україна буде створювати роботів-гуманоїдів для ЗСУ. Глава Міноборони Михайло Федоров заявив, що це дуже важливо, бо майбутнє війни все більше залежить від технологій, а не лише від людського ресурсу.
Також ми писали, що Сили оборони ліквидували елітний російський отряд диверсантів у Степногірську. Українські бійці дали росіянам шанс зберегти життя і запропонували скласти зброю, але ті відкрили вогонь у відповідь та були знищені.
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