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Головна Штаб Атака на Сизранський НПЗ у РФ: в МОУ підтвердили удар по заводу потужністю 8,5 млн тонн на рік

Атака на Сизранський НПЗ у РФ: в МОУ підтвердили удар по заводу потужністю 8,5 млн тонн на рік

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Дата публікації: 8 серпня 2026 18:22
Атака дронів на Сизранський НПЗ: у МОУ підтвердили ураження
Горить Сизранський нафтопереробний завод РФ внаслідок атаки БпЛА. Фото: моніторингові Telegram-канали

Українські дрони атакували Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області Росії. У Міністерстві оборони України підтвердили, що після удару на підприємстві спалахнула пожежа. Потужність НПЗ становить близько 8,5 млн тонн нафти на рік.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Міністерства оборони України у суботу, 8 серпня.

Атака на Сизранський НПЗ у РФ: що відомо про наслідки

У Міністерстві оборони України зазначили, що після атаки українських дронів на території заводу виникла пожежа.

У відомстві наголосили, що Сизранський НПЗ є одним із ключових об’єктів нафтопереробної галузі регіону. Підприємство належить російській компанії "Роснєфть" та має потужність близько 8,5 млн тонн нафти на рік.

Завод також забезпечує паливом потреби російських військ. Саме тому підприємство є важливим елементом паливної інфраструктури РФ.

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У Міноборони України підтвердили результати атаки та наголосили, що українські Сили оборони продовжують завдавати ударів по об’єктах, які, за їхньою оцінкою, забезпечують економічну основу російської агресії.

"Звітуємо: після удару українських дронів горить Сизранський НПЗ у Самарській області РФ.

Нафтопереробний завод потужністю близько 8,5 млн тонн на рік належить "Роснєфті". Підприємство є одним із ключових об’єктів галузі в регіоні та забезпечує паливом потреби російських військ.

Сили оборони продовжують руйнувати економічну основу збройної агресії російської федерації", — йдеться в повідомленні Міністерства оборони України.

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Скриншот повідомлення Міноборони України/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у Самарській області РФ у ніч проти 8 серпня безпілотники атакували Сизранський нафтопереробний завод. Після удару на території підприємства спалахнула масштабна пожежа, над промисловою зоною здійнявся густий чорний дим.

Новини.LIVE також писали, що у ніч проти 8 серпня оператори ГУР уразили Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ. Після атаки на підприємстві виникла пожежа, а у розвідці зазначили, що НПЗ забезпечує ресурсами війну Росії проти України.

Міноборони НПЗ удари по РФ
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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