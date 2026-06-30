Атака дронів на Україну 30 червня: 13 безпілотників влучили в ціль

Військовий ЗСУ готує до запуску дрон. Фото: ПС ЗСУ

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Російські війська випустили по Україні за минулу добу 154 ударні та імітаційні безпілотники з кількох напрямків. Українські захисники знищили або придушили засобами РЕБ 138 одиниць. За попередніми даними командування, безпілотні апарати влучили у десяти точках, а на двох локаціях є руйнування від падіння уламків збитих цілей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані Командування Повітряних сил ЗСУ.

ПС ЗСУ відбили повітряну атаку Росії

Масований повітряний напад росіян розпочався о 18:00 29 червня і тривав упродовж усієї ночі на 30 червня. В повітряному просторі північних, південних, центральних і східних регіонів України протиповітряна оборона ліквідувала 138 безпілотних літальних апаратів.

Статистика збиття станом на 30 червня. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Загалом загарбники запустили 154 безпілотники різних модифікацій, серед яких були звичайні та реактивні ударні БпЛА типу Shahed, безпілотники "Гербера" та "Італмас", а також дрони-імітатори "Пародія".

Ворог організував пуски з кількох напрямків, зокрема з російських Курська та Орла, а також із тимчасово оккупованих Донецька і кримського Гвардійського.

До відбиття масованої атаки залучили літаки авіації, підрозділи зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи, сили безпілотних систем та засоби радіоелектронної боротьби.

Водночас відомо, що 13 безпілотників поцілили по об'єктах у 10 локаціях. Окрім того, руйнування спричинило падіння уламків збитих апаратів, які впали на території ще двох локацій.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, росіяни і далі б'ють по мирних українських містах, випробовуючи нові методики терору. Лише у Харкові за останній тиждень зафіксували 18 масованих обстрілів.

Кілька днів тому, 29 червня в Запоріжжі російські війська атакували громадський транспорт. Удар росіян забрав життя трьох цивільних, ще вісім осіб дістали травми.