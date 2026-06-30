Росія атакувала Україну 154 безпілотниками різних типів 30 червня

Військовий ЗСУ готує до запуску дрон. Фото: ПС ЗСУ

Російські війська випустили по Україні за минулу добу 154 ударні та імітаційні безпілотники з кількох напрямків. Українські захисники знищили або придушили засобами РЕБ 138 одиниць. За попередніми даними командування, безпілотні апарати влучили у десяти точках, а на двох локаціях є руйнування від падіння уламків збитих цілей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані Командування Повітряних сил ЗСУ.

ПС ЗСУ відбили повітряну атаку Росії

Масований повітряний напад росіян розпочався о 18:00 29 червня і тривав упродовж усієї ночі на 30 червня. В повітряному просторі північних, південних, центральних і східних регіонів України протиповітряна оборона ліквідувала 138 безпілотних літальних апаратів.

Статистика збиття станом на 30 червня. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Загалом загарбники запустили 154 безпілотники різних модифікацій, серед яких були звичайні та реактивні ударні БпЛА типу Shahed, безпілотники "Гербера" та "Італмас", а також дрони-імітатори "Пародія".

Ворог організував пуски з кількох напрямків, зокрема з російських Курська та Орла, а також із тимчасово оккупованих Донецька і кримського Гвардійського.

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Водночас відомо, що 13 безпілотників поцілили по об'єктах у 10 локаціях. Окрім того, руйнування спричинило падіння уламків збитих апаратів, які впали на території ще двох локацій.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, росіяни і далі б'ють по мирних українських містах, випробовуючи нові методики терору. Лише у Харкові за останній тиждень зафіксували 18 масованих обстрілів.

Кілька днів тому, 29 червня в Запоріжжі російські війська атакували громадський транспорт. Удар росіян забрав життя трьох цивільних, ще вісім осіб дістали травми.